Дети и взрослые люди нуждаются в помощи психологов и психотерапевтов, но на жель не у всех есть на это деньги, поэтому следует знать, как в Одессе бесплатно получить психологическую помощь.

Узнайте, как получить помощь специалистов бесплатно.

Как в Одессе бесплатно получить психологическую помощь:

Программа СЕТА – программа психологической поддержки людей, испытавших последствия войны в Украине и испытывающих сильный стресс.

Всеукраинская волонтерская инициатива «Неравнодушно» - это команда из более ста опытных украинских психологов и психотерапевтов, которые оказывают бесплатную и конфиденциальную психологическую помощь.

Центр психологической поддержки «ОбойМы» - инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу в результате войны и переселения.

Благотворительный фонд ментального здоровья UA Mental Help .

«Хаб устойчивости» – это сервис психотерапевтической помощи, являющийся частью платформы «Хаб устойчивости». Она создана для психологической поддержки украинцев в кризисное время.

GoToHelp. - это платформа для людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи «здесь и сейчас».

Тепло. - в этом приложении украинцы могут получить консультацию психолога бесплатно;

Общественная организация "Форпост", защищающая права и предоставляющая квалифицированные услуги в сфере ментального здоровья.

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