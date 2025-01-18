Синоптики дали свежий прогноз погоды в Одессе и области на 19 января, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и Одесской области 19 января будет солнечно, погода в этот день ожидается без осадков.

19 января в Одессе и области без существенных осадков.

" До обеда в Одессе продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.

Ветер ночью и днем ожидается северо-западный до 4 м/с.

Температура ночью до 2°С тепла, днем до 7°С.

В Одесской области 19 января также будет солнечно, без осадков в этот день.

На автодорогах в Одессе и области 19 января видимость будет хорошая.

Также Politeka писала , что первая декада февраля будет влажная, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем ​​плюсовые значения или около нуля.

Вторая декада принесет умеренный холод, но к середине месяца температура повысится, хотя осадки будут оставаться. В конце декады снова возможны незначительные морозы.

Третья декада будет без значительного потепления: днем ​​плюсовые температуры, но погоду будет портить прохладный западный ветер, с локальными осадками.

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