Синоптики дали свежий прогноз погоды в Одессе и области на 20 января, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 20 января будет солнечно, погода в этот день ожидается без осадков.

Так, 20 января в Одессе и области без осадков.

"Весь день в Одессе будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.

Ветер ночью и днем ожидается северо-западный до 2 м/с.

Температура ночью до 1°С тепла, днем до 7°С.

В Одесской области 20 января также будет солнечно, без осадков в этот день.

На дорогах в Одессе и области 20 января видимость будет хорошая.

Ранее сообщалось, что первая декада февраля будет влажная, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем ​​плюсовые значения или около нуля.

Вторая декада принесет умеренный холод, но к середине месяца температура повысится, хотя осадки будут оставаться. В конце декады снова возможны незначительные морозы.

Третья декада будет без значительного потепления: днем ​​плюсовые температуры, но погоду будет портить прохладный западный ветер, с локальными осадками.

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