В Украине стартовал новый сервис «Ветеранский спорт», который предоставит участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны возможность получать 1500 гривен каждые три месяца.

Это инициатива Министерства по делам ветеранов Украины , направленная на социальную адаптацию и физическое восстановление ветеранов через спорт.

Как отмечают в Минцифре, средства можно потратить на оплату тренажерных залов, спортивных секций и клубов. Для получения 1500 гривен необходимо воспользоваться приложением «Действие». Всего несколько шагов – и средства поступят на счет: откройте приложение «Действие»; перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Ветеранский спорт»; выберите свое Действие.Карту и подайте заявку.

Важно: Заявку следует подать до 20 числа каждого квартала, чтобы получить помощь на ближайшие три месяца. Первая возможность подать заявку – до 20 января.

По словам представителей Минветеранов, помощь гарантированно получат первые 100 000 ветеранов, воспользующихся сервисом. Это шанс для участников боевых действий получить важную поддержку от государства для физического восстановления после службы.

Ранее Politeka также писала , что в последнее время в сети активно распространяется информация о якобы индексации пенсий в январе, а пенсионеров призывают заполнить специальную анкету, чтобы получить средства. В ПФУ сообщили украинцам, действительно ли ожидается перерасчет пенсий в январе. В Пенсионном фонде Украины предостерегают: это мошенническая схема, целью которой является похищение личных данных граждан.

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