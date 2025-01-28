В 2025 году украинская пенсионная система будет и дальше рассчитывать размер пенсий на основе страхового стажа и уровня заработной платы.

Чтобы обеспечить себе пенсию в размере 20 тысяч гривен, нужно четко понимать, какие для нее требования.

Как пишет 24 канал, пенсия в Украине исчисляется по формуле: пенсия = Сз×ИКЗ×КС, где: Сз — средняя зарплата по стране за три года до выхода на пенсию; ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней по стране); КС — коэффициент страхового стажа, определяемый по формуле: КС = (Стаж × 1%). Это означает, что чем больше ваш страховой стаж и чем выше заработная плата, тем большую пенсию вы можете получить.

Для получения пенсии в 20 тысяч гривен нужно иметь значительный страховой стаж и высокий уровень заработной платы. По прогнозам, средняя зарплата в Украине в 2025 году составит 22-24 тысяч гривен. Чтобы добиться индивидуального коэффициента зарплаты 3,5, ваша средняя зарплата должна составлять не менее 77 тысяч гривен в месяц.

К примеру, при стаже 35 лет и средней зарплате 80 500 гривен, пенсия будет составлять: 23 000 × 3,5 × 0,35 = 28 175 гривен. При стаже 40 лет и средней зарплате 65 700 гривен: 23 000×2,85×0,40 = 26 220 гривен.

Каждый год страхового стажа прибавляет 1% к коэффициенту стажа. Например, 35 лет стажа дают коэффициент 0,35, а 40 лет – уже 0,40. Чем больше стаж, тем меньше требования к уровню заработной платы для достижения желаемого уровня пенсии. Граждане, имеющие сверхурочный стаж (более 35 лет для мужчин и 30 для женщин) получают дополнительные надбавки к пенсии.

Важные факторы для увеличения пенсии:

Первое условие – это уплата Единого социального взноса по реальной зарплате. Предприниматели и фрилансеры, уплачивающие только минимальные взносы, рискуют получить минимальную пенсию. Кроме того, в 2025 году планируется индексация пенсий в соответствии с ростом средней заработной платы и инфляции, что также может повлиять на конечный размер выплат.

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