Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 22 января, узнайте, каким будет этот день.

Погода днем в Одессе и области будет пасмурной, с самого утра на небе будут облака.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют облачную погоду, однако ближе к вечеру ситуация может измениться.

В Одессе и области весь день 22 января будет облачно с прояснениями.

"В Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 22 января.

Ветер юго-восточный до 4 м/с. Температура ночью будет мороз до +4°С, днем воздух прогреется до +7° С.

К слову, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Температура воздуха будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Небольшие снегопады ожидаются в западных, а также отдельных районах севера и центра.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — говорят синоптики.

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