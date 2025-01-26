Украинцы, уже не использующие мелкие монеты в повседневных расчетах, имеют шанс найти среди них настоящие сокровища, ведь редкие экземпляры могут принести значительный доход на онлайн-аукционах.

Особый интерес представляют монеты номиналом 50 копеек разных лет выпуска, которые пользуются популярностью среди нумизматов.

50 копеек 1992 года

Год становления украинской государственности стал переломным и для монетного дела. Из-за настройки оборудования появилось много редких штампов, один из которых – 2.1БАм. Его стоимость колеблется от 9 000 до 11 000 гривен, благодаря уникальным особенностям дизайна:

малый толстый герб;

третье зерно первого колоса замкнуто;

зазубрина на верхнем крае правого нижнего листа;

4 ягоды в третьей кисти.

Внимание: штамп 2.2БАм похож, но значительно дешевле — всего до 50 гривен. У него третье зерно первого колоса разомкнуто, а зазубрина на листьях отсутствует.

50 копеек 1994 года

Редкая разновидность 1.2АЭС может стоить от 6 000 до 14 000 гривен. Основные отличия:

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

средняя группа с восемью насечками;

хвостики в гроздях №1, 7, 8 не касаются ягод.

По данным портала "Монеты-ягодки", найдено не больше десяти таких монет. В 2022 году одна из них была продана за 20 000 гривен на аукционе. Аналогичная разновидность с крупной группой (7 насечек) значительно дешевле и стоит всего 50 копеек.

50 копеек 2011

Монеты в этом году не попали в обращение — их отчеканили специально для коллекционного набора, посвященного 20-летию Национального банка. Тираж составил всего 5 000 экземпляров, что делает их интересными для коллекционеров.

На онлайн-аукционах такие монеты продаются за 1500–2200 гривен. Хотя это меньше по сравнению с другими редкими монетами, заработок все равно значителен, учитывая их номинальную стоимость.

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