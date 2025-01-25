Украинские военные теперь могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг за символическую сумму всего 1 гривну.

Эта инициатива стала доступна военным благодаря сотрудничеству "Новой почты" с программой поддержки "Плюсы", которую реализует Министерство обороны Украины.

Как сообщает заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, программа, запущенная в декабре 2024 года, призвана обеспечить защитников и защитниц скидками на различные услуги и товары. Она охватывает прифронтовые области Украины, включая Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. военным три раза в месяц отправлять и получать посылки за 1 гривну.

Чтобы воспользоваться этим предложением, военным нужно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении "Армия+". После этого штрихкод нужно показать оператору отделения "Новой почты" и он активирует скидку. Это дает возможность получать и отправлять посылки с фронта и обратно, экономя средства на почтовых расходах.

"Объясняю на примере, как это работает. Ваша семья посылает вам посылку в Донецкую область. Вы можете просканировать штрихкод на отделении в Краматорске и забрать ее за 1 гривну. Или наоборот: вы посылаете своим родным посылку из Донбасса. Для этого вы также сканируете штрихкод в отделении и отправляете за 1 гривну", – подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Кстати, национальная программа "Плюсы" направлена ​​на объединение крупного бизнеса для предоставления скидок на различные услуги и продукты. Помимо "Новой почты" уже присоединились другие компании, такие как "Укрзализныця", которая обеспечила специальный резерв билетов для военных, и "Укрнафта", предоставляющая скидки на горючее и еду.

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