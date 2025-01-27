В 2025 году в Украине некоторые категории граждан смогут воспользоваться льготами и не платить земельный налог; освобождение от его уплаты действует для тех, кто имеет особые обстоятельства или нужды.

Земельный налог в Украине обязаны платить все землевладельцы и землепользователи, кроме определенных категорий.

Об этом для 24 канала рассказала юрист Лариса Кись. Она отметила, что к списку тех, кому не нужно платить земельный налог в 2025 году, относятся: инвалиды первой и второй группы; физические лица, воспитывающие трех и более детей до 18 лет; пенсионеры (по возрасту); ветераны войны; лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Также льготы распространяются на владельцев земельных участков, расположенных на временно оккупированных территориях, а также на участки, непригодные для использования из-за возможной опасности взрывоопасных предметов.

Согласно Налоговому кодексу, есть ограничения на площадь освобождаемых от налога участков. К примеру, для личного крестьянского хозяйства максимальная площадь не должна превышать 2 гектара, для строительства и обслуживания жилого дома — 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в поселках и 0,10 гектара в городах. Льгота также относится к участкам для дачного строительства (не более 0,10 гектара) и садоводству (не более 0,12 гектара).

Если физическое лицо владеет несколькими земельными участками одного вида использования, площадь которых превышает указанные нормы, до 1 мая текущего года оно должно подать заявление для самостоятельного избрания участка, освобожденного от налога. Эти льготы предоставляются при соответствии земельных участков определенным требованиям и наличия необходимых документов, подтверждающих право на освобождение от налога.

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