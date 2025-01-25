В январе 2025 года автомобильное топливо резко подорожало, что стало неожиданностью для экспертов, ведь раньше все ожидали повышения стоимости из-за введения новых акцизов, но не столь стремительного роста.

Основной причиной этого стало резкое подорожание нефти , которое произошло в начале года.

Об этом в эфире ютуб-канала Telegraf UA рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Он добавил, что с 1 января 2025 акциз на бензин повысился на 1,5 грн за литр, на дизельное топливо - на 2 грн, а на автогаз - на 1,3 грн. Однако это повышение не должно стать таким катастрофическим для цен на топливо. Как отметил Куюн, в "мертвый" сезон потребления, когда спрос на топливо падает, повышение цены на бензин могло бы быть рискованным для компаний, ведь конкуренты могли бы не увеличивать цены и таким образом привлечь больше клиентов.

Однако эти ожидания изменил неожиданный фактор – резкий скачок цены на нефть. За первую декаду января цена нефти выросла на 10% с 74 до 82 долларов за баррель, что фактически заставило поднять цены на бензин на АЗС. В результате цена на стандартный бензин марки А95 приблизилась к 60 грн за литр, а другие сети также стали повышать цены. По словам Куюна, цена на бензин не должна превышать 60 грн. за литр, поскольку нет потенциала для еще большего повышения.

Эксперт предполагает, что высокие цены на нефть вызваны новыми санкциями США против России, введенными 10 января.

"Любые такие всплески не имеют под собой базовых причин, как сокращение добычи нефти, запасов и так далее. Это все ситуативно и я уверен, что это тоже временная история, и цена должна откатиться назад. Нет предпосылок для такого подъема, поэтому уверен , что в течение месяца цена должна развернуться и пойти вниз, к отметкам минус 2-1,5 гривны", – объяснил Куюн.

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