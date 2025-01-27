В Украине с осени 2025 вводится базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Однако не все граждане будут вынуждены проходить это обучение — существует несколько категорий лиц, которые смогут освободиться от БОВП .

Заместитель главы Министерства обороны Украины Сергей Мельник в эфире телемарафона разъяснил, что освобождение от прохождения подготовки предусмотрено для трех категорий граждан. Во-первых, это те, кто по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе. Во-вторых, увольняются те, кто уже проходил военную службу в других странах до обретения гражданства Украины. И, в-третьих, от БОВП будут освобождены граждане Украины, которые уже исполнили военную обязанность.

Базовая общевойсковая подготовка должна заменить упраздненную срочную службу. Все граждане от 18 до 25 лет смогут выбрать удобный для себя период для прохождения БОВП, но завершить ее нужно будет до достижения 24 лет. Для тех, кто не выполнит требование прохождения БОВП, существует риск отчисления из учебных заведений — такое решение принято Кабинетом Министров Украины.

В то же время для женщин участие в базовой подготовке добровольно. Однако Верховная Рада уже приняла законопроект, согласно которому женщины, которые пройдут БОВП, будут относиться на военный учет. Закон вступит в силу после подписи президента.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом