Картофель на оптовых рынках в Украине стоит в пределах 7-10 гривен за килограмм из-за импорта и снижения спроса после новогодних мир; однако удорожание не за горами.

Цены на картофель в Украине могут вырасти уже в феврале-марте 2025 года.

Об этом для OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Она добавила, что основными причинами текущего снижения цен стали увеличение импорта картофеля из стран с более низкой себестоимостью, таких как Польша и Литва, а также сезонное снижение спроса на продукцию. На внутреннем рынке дефицита картофеля пока нет, и потребители могут выбирать из широкого ассортимента сортов, среди которых наибольшим спросом пользуются "Мелоди", "Белая Роса", "Бананка", "Сорая", "Коннект", "Королева Анна" и " Тайфун".

Однако с приближением конца зимы ситуация может измениться. Уменьшение запасов картофеля в хранилищах, возможные изменения в импорте и экономические проблемы, связанные с повышением расходов на транспортировку, могут привести к дефициту и росту цен. Уже в 2024 году рынок "Шувар" реализовал на 9% больше картофеля по сравнению с предыдущим годом, хотя в прошлом году цены росли из-за неблагоприятных погодных условий, низкой урожайности и повышенного спроса на импорт.

Что касается розничных сетей, то в октябре 2024 года цены на картофель в супермаркетах достигали в среднем 26,6 грн/кг, а в разных сетях варьировались от 25,89 грн у "АТБ" до 30 грн у "Сильпо".

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