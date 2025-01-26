Стоимость их услуг составила более 10 тысяч долларов.

В Одесской области разоблачена сеть, которая организовывала незаконную переправку мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Руководил схемой гражданин Болгарии, который вместе с accomplices производил поддельные документы для своих клиентов, помогая им избегать блокпостов.

Детали преступной схемы

Совместно с киберполицией и следователями пограничники ГНСУ установили, что иностранец и его сообщники предоставляли услуги по изготовлению фальшивых паспортов для беспрепятственного проезда через участок "Одесса - Рени". Стоимость их услуг составила более 10 тысяч долларов.

Организатор схемы был задержан возле города Болград, когда он транспортировал дежурного клиента микроавтобусом.

Удалено во время обысков:

10 тысяч долларов наличными;

микроавтобус;

мобильный телефон;

поддельные документы.

Наказание

Злоумышленнику доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины Ему грозит до 10 лет заключения.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

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