В Одесской области разоблачена сеть, которая организовывала незаконную переправку мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Руководил схемой гражданин Болгарии, который вместе с accomplices производил поддельные документы для своих клиентов, помогая им избегать блокпостов.
Детали преступной схемы
Совместно с киберполицией и следователями пограничники ГНСУ установили, что иностранец и его сообщники предоставляли услуги по изготовлению фальшивых паспортов для беспрепятственного проезда через участок "Одесса - Рени". Стоимость их услуг составила более 10 тысяч долларов.
Организатор схемы был задержан возле города Болград, когда он транспортировал дежурного клиента микроавтобусом.
Удалено во время обысков:
10 тысяч долларов наличными;
микроавтобус;
мобильный телефон;
поддельные документы.
Наказание
Злоумышленнику доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины Ему грозит до 10 лет заключения.
Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.
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