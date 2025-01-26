Речь идет о фальшивом сообщении о выплатах украинцам от Дональда Трампа.

В сети снова появился очередной случай дезинформации, который приобрел популярность благодаря кликбейту.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, абсолютно ложна.

В этот раз речь идет о фальшивом сообщении о выплатах украинцам от Дональда Трампа.

В частности, в Интернете появились сообщения, утверждающие, что после инаугурации нового президента США украинцы смогут получить 6 500 гривен. Пользователи призвали заполнять специальную форму и распространять информацию среди родных и знакомых.

Однако, как отметили в Центре противодействия дезинформации, это очередной пример манипуляции, направленной на увеличение охватов и привлечение новой аудитории в соцсетях.

Важно подчеркнуть, что никаких официальных заявлений или программ по предоставлению выплат украинцам от Дональда Трампа не существует.

Также Politeka писала о том, что торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа начинается с традиционной церковной службы в церкви Святого Иоанна, после чего происходит традиционное чаепитие в Белом доме с Джо и Джилл Байден, которое является частью традиции передачи власти с 1953 года.

Из-за низкой температуры в Вашингтоне церемония проходит не на улице, как обычно, а в ротонде Капитолия.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы