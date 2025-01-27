Шум в ушах – проблема, знакомая многим, но часто ее недооценивают; речь идет о тиннитусе – состоянии, когда человек слышит звуки, которых на самом деле не существует.

Доктор Евгений Комаровский отметил, что это может быть свист, щелчок, шипение, жужжание или другие неприятные звуки.

В своем видео на Ютуб врач говорит, что исследования показывают, что шум в ушах происходит у 10-25% взрослых и может быть как временным, так и хроническим. В некоторых случаях эти звуки могут быть вызваны травмами, болезнями или влиянием посторонних факторов.

В целом шум в ушах может возникать по нескольким основным причинам: нарушение слуха, ушные инфекции, влияние громкого звука, а также как побочный эффект от некоторых лекарственных препаратов, таких как аспирин или антибиотики. Кроме того, этот симптом может быть результатом более серьезных заболеваний, таких как нарушение кровообращения, болезнь Меньера или даже опухоли. Однако, несмотря на страхи многих людей, шум в ушах не смертельно опасен. Большинство случаев не связаны с серьезными патологиями, хотя хронический тиннитус может оказывать значительное влияние на качество жизни. Люди, страдающие этим, часто имеют проблемы со сном, депрессию или снижение концентрации.

Для лечения шума в ушах используются несколько способов. Один из них – звуковая терапия, где с помощью специальных устройств создается альтернативный шум, помогающий перекрыть неприятные звуки. Поведенческая терапия помогает изменить восприятие проблемы, снижая эмоциональную нагрузку. И, хотя эффективного лекарства от тиннитуса нет, для уменьшения симптомов используют препараты, снимающие причины, провоцирующие шум, отмечает врач.

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