Алименты могут выплачиваться по договоренности сторон через заключение договора или по решению суда.

Многие не знают, что после развода один из бывших партнеров может иметь право на финансовую поддержку от другого.

Юристы адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» объяснили , в каких случаях бывший муж или жена могут требовать алименты.

Когда взрослый может получить алименты?

Известно, что во время совместного проживания супруги обязаны поддерживать друг друга финансово, и часто эта ответственность рассматривается как часть совместного бюджета. Но следует отметить, что право на материальную помощь может сохраниться и после официального расторжения брака. Это возможно в следующих случаях:

Если один из супругов стал инвалидом в результате насилия или других противоправных действий во время брака.

Если до пенсии осталось менее пяти лет, брак длился не менее десяти лет. В этом случае алименты могут быть назначены по достижении пенсионного возраста.

Если одна из сторон из-за воспитания детей или других обстоятельств не имеет возможности работать или развивать карьеру, алименты могут назначаться до трех лет, если есть финансовая потребность и возможность поддерживать со стороны бывшего партнера.

Если один из супругов стал нетрудоспособным к разводу или в течение срока после него, он имеет право на финансовую поддержку от бывшего партнера при условии, что он оказал помощь. Нетрудоспособными считаются пенсионеры (60 лет для мужчин и женщин) или лица с инвалидностью I, II или III групп в соответствии с Семейным кодексом Украины.

Как производится выплата алиментов?

Алименты могут выплачиваться по договоренности сторон через заключение договора или по решению суда. Если одна из сторон уклоняется от выполнения условий, взыскание может производиться по исполнительной надписи нотариуса. В таком случае статус брака уже не имеет значения.

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