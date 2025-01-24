В Одесской ОВА рассказали о региональных критериях определения критически важных предприятий и процедуре бронирования.
Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВА Алексей Дмитренко во время круглого стола в Одесской ОВА.
Предприятия, уже получавшие статус критически важных, должны подтвердить его до 28 февраля 2025 года.
Два ключевых требования будут обязательными:
Министерства и областные военные администрации должны согласовать обновленные критерии критичности из Минобороны и Минэкономики.
Предприятия должны удовлетворять новым обязательным требованиям: отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.
Предприятиям, претендующим на статус критически важных, определены шесть дополнительных критериев:
1. Договоры по критической инфраструктуре.
2. Уплата налогов – важно подтвердить уплату 4 млн гривен в местный бюджет за предыдущий год посредством справки от налоговой.
3. Трудоустройство более 100 человек, подтверждение - через налоговую отчетность.
4. Трудоустройство ветеранов или людей с инвалидностью в результате боевых действий. Требуются копии приказов о принятии на работу и удостоверений.
5. Экспортная деятельность. Предприятия должны экспортировать не менее 25% продукции в год.
6. Средняя зарплата на предприятии более 30 тысяч гривен.
Для соответствия критериям необходимо выполнить два из шести пунктов.
Источник: suspilne .
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