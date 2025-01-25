В Одессе ветераны войны получат возможность пользоваться новой услугой.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Выдержки из Единого государственного реестра теперь доступны через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), однако для получения услуги необходимо заранее записаться.
Выписку из реестра в Одессе можно получить в день обращения но при условии наличия необходимых документов, необходимое заявление, удостоверяющий личность документ, идентификационный код.
Заявители должны зарегистрироваться в электронной очереди или по телефону 705-55-55.
Прием документов проходит в помещении ЦНАП на ул. Косовская, 2-Д.
Государство предусмотрело ежеквартальные выплаты для участников войны в размере 1,5 тысяч гривен на занятия спортом.
Оформить заявку на получение средств можно будет онлайн, ветераны могут получить гранты от Сбербанка, что будет способствовать их социальной поддержке.
Источник: odessa-life.
Кстати, внутренне перемещенные лица в Одессе имеют право на помощь от государства и другие льготы.
Внутри перемещенным лицам (ВПЛ) общественная организация «ВПЛ Украины» бесплатно предоставляет очки для дальнозоркости, с плюсовыми диоптриями.
Бесплатные очки в Одессе могут выдать попавшим в сложную ситуацию пенсионерам (нужно пенсионное удостоверение).
Где и как в Одессе бесплатно получить очки:
Адрес и номер телефона: Одесса, Бочарова, 28 (099) 06-54-038.
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