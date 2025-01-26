Каждый новый вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) является новой юридической обязанностью гражданина, даже если предыдущие повестки были проигнорированы.

Об этом пишет РБК-Украина.

Повторная повестка содержит новую дату, дающую правовые основания для обязательных явок в ТЦК. Игнорирование такого вызова может привести к наложению административного штрафа. Однако уплата штрафа не освобождает от исполнения обязательств, определенных законодательством.

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" даже после уплаты штрафа гражданин обязан выполнить требования повестки.

Что будет за игнорирование повестки?

При повторном игнорировании повестки к военнообязанному могут быть применены следующие санкции:

Административный штраф . Повторное правонарушение влечет новый штраф, однако это не освобождает от обязательства выполнить требования повестки.

Временное лишение права управления транспортным средством . ТЦК может обратиться в суд с просьбой применить эту санкцию.

Принудительная доставка . По решению ТЦК, полиция может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.

Кроме того, весь период игнорирования считается "длительным административным правонарушением".

Уголовная ответственность

Те, кто систематически избегает выполнения мобилизационных обязательств, могут быть столкнуться с уголовными последствиями:

Статья 336 УКУ – уклонение от призыва во время мобилизации или в особый период.

Статья 337 УКУ – уклонение от военного или учебного сбора.

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