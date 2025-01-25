Украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда электросчетчик показывает неверные данные, что может привести к ненужным переплатам за электроэнергию.

Однако есть способ исправить неверные данные .

Как информируют во Львовоблэнерго, если потребитель заметил неисправности счетчика - нужно обратиться к вашему облэнерго или другой компании, которая отвечает за поставки электричества в вашем регионе.

Сейчас эта процедура стала более удобной, поскольку обращение можно сделать онлайн. Для этого достаточно пользоваться официальными ботами регулятора или зайти в личный кабинет на его сайте. Здесь вы можете передать фактические показы счетчика, что позволит начать процесс проверки.

Согласно Кодексу коммерческого учета электрической энергии, если в платежном документе указаны неправильные показатели, потребитель должен отправить сообщение в облэнерго в течение 5 рабочих дней. В течение этого времени компания обязана проверить правильность данных и принять необходимые меры. Если ситуация более сложная и требуется дополнительная проверка, она должна быть проведена в течение 20 дней.

Однако важно помнить, что самостоятельное вмешательство в работу счетчика может привести к административной ответственности. Поэтому не пытайтесь исправить показатели самостоятельно, обязательно обращайтесь в соответствующие органы.

Ранее Politeka также писала , что с началом войны с Россией финансовая ситуация в Украине значительно усложнилась, поэтому Правительство ввело ряд мер по финансовой помощи гражданам, в частности, разрешив определенным категориям граждан не платить за коммунальные услуги.

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