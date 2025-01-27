С 1 июля 2021 г. в Украине начал функционировать открытый рынок земли, что позволяет покупать и продавать земельные участки; однако существуют определенные ограничения по поводу того, кто может быть собственником земли.

Владельцами земельных участков могут быть физические и юридические лица, а также территориальные общины и органы государственной власти, владеющие коммунальной и государственной землей соответственно.

Об этом для 24 канала рассказали юрист Марина Шарапа и Елена Юрец. Однако они отмечают, что каждая категория земли имеет свои особенности приобретения прав собственности.

Иностранцы и лица без гражданства могут быть собственниками только земель несельскохозяйственного назначения. Такая земля может находиться как в пределах населенных пунктов, так и за их пределами, если на ней расположены принадлежащие иностранцам объекты недвижимости. Однако, если они получают земельные участки сельскохозяйственного назначения, например по наследству, они обязаны их продать.

Что касается юридических лиц, то в Украине существует ряд ограничений. С 1 января 2024 года только украинские компании (учрежденные исключительно гражданами Украины или юридическими лицами Украины) могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения. Однако для юридических лиц, принадлежащих иностранным гражданам или имеющих иностранных участников, остается действующим мораторий на покупку сельскохозяйственной земли. Такие компании могут купить только землю несельскохозяйственного назначения, и то в ограниченных случаях, например, для строительства объектов недвижимости в пределах населенных пунктов.

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