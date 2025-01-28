Во Львове местный житель, находясь в магазине, совершил кражу мобильного телефона.

Об этом говорится в материалах дела в Едином государственном реестре судебных дел .

Детали дела

Во время пребывания в магазине фигурант угнал мобильный телефон стоимостью 9797 гривен. Через некоторое время он повторил свое преступление, угнав еще один телефон, стоимостью 16 тысяч гривен.

Мужчина признал свою вину и подтвердил все факты, указанные в обзорном акте. Во время судебного разбирательства суд учел его искреннее раскаяние, что стало смягчающим обстоятельством. Однако рецидив преступления стал отягчающим обстоятельством.

суд

Решение суда

Суд, оценив все обстоятельства дела, вынес приговор — пять лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемый обязан возместить государственные расходы по проведению товароведческой экспертизы.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока для подачи апелляции, если такая подача не будет.

суд, приговор, судья

Также Politekа писала о том, что в Харькове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) безосновательно оштрафовал мужчину за неприбытие по вызову, не прислав ему ни одной повестки.

С таким иском он обратился в суд, требуя отменить штраф. Заявитель утверждал, что не получил никакого приглашения в военкомат.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.