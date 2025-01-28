Мужчина признал свою вину и подтвердил все факты, указанные в обзорном акте.

Во Львове местный житель, находясь в магазине, совершил кражу мобильного телефона.

Об этом говорится в материалах дела в Едином государственном реестре судебных дел .

Детали дела

Во время пребывания в магазине фигурант угнал мобильный телефон стоимостью 9797 гривен. Через некоторое время он повторил свое преступление, угнав еще один телефон, стоимостью 16 тысяч гривен.

Мужчина признал свою вину и подтвердил все факты, указанные в обзорном акте. Во время судебного разбирательства суд учел его искреннее раскаяние, что стало смягчающим обстоятельством. Однако рецидив преступления стал отягчающим обстоятельством.

Решение суда

Суд, оценив все обстоятельства дела, вынес приговор — пять лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемый обязан возместить государственные расходы по проведению товароведческой экспертизы.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока для подачи апелляции, если такая подача не будет.

Также Politekа писала о том, что в Харькове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) безосновательно оштрафовал мужчину за неприбытие по вызову, не прислав ему ни одной повестки.

С таким иском он обратился в суд, требуя отменить штраф. Заявитель утверждал, что не получил никакого приглашения в военкомат.

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