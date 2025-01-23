Погода 24 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области 24 января, узнайте, чего ожидать в этого день.

Погода 24 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Этот день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 24 января.

Ночная температура в Одессе и области 24 января будет колебаться от +3 до +4 °C, днем воздух прогреется от +4 до +9 °C.

Ветер в Одессе 24 января ночью южный и днем западный и юго-восточный до 3,8 м/с.

К слову, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Температура воздуха будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Небольшие снегопады ожидаются в западных, а также отдельных районах севера и центра.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — говорят синоптики.

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