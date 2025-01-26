Россия и Украина все чаще начинают использовать "защищенные от помех" дроны, управляемые через легкие оптоволоконные кабели.

Украинская технологическая компания Kara Dag уже предложила использование акустических и визуальных сигнатур в сочетании с передовыми методами обработки для обнаружения привязанных дронов.

Как сообщает военный обозреватель Forbes Викрам Миттал, после обнаружения ВСУ смогут противодействовать беспилотнику с помощью ряда кинетических методов.

Тем временем рф спрашивает информацию от оборонного сообщества о том, как выявить и потенциально уничтожить эти беспилотники.

Многие предложения сосредоточены на акустическом и визуальном обнаружении таких дронов.

"Несмотря на эти потенциальные методы противодействия беспилотникам, управляемым оптоволокном, такие системы пока недоступны. В результате любая сторона, которая первой разработает решения против беспилотников, получит явное преимущество на поле боя".

В то время как рф обладает опытом в технологиях беспилотников, Украина способна быстро внедрять инновации и новые решения. Как только одна сторона реализует решение, другая, вероятно, быстро примет свое, и война беспилотников продолжит развиваться», – прогнозирует Викрам Миттал.

Источник: forbes .

Напомним, украинская армия продолжает внедрять инновационные подходы к использованию существующего вооружения.

Одним из ярких примеров стала адаптация советских мин ОЗМ-72 для работы с наземными беспилотными транспортными средствами (UGV).

Это решение позволило превратить традиционное оборонное вооружение в мобильный инструмент для наступательных операций.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа .

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы