Украинская технологическая компания Kara Dag уже предложила использование акустических и визуальных сигнатур в сочетании с передовыми методами обработки для обнаружения привязанных дронов.
Как сообщает военный обозреватель Forbes Викрам Миттал, после обнаружения ВСУ смогут противодействовать беспилотнику с помощью ряда кинетических методов.
Тем временем рф спрашивает информацию от оборонного сообщества о том, как выявить и потенциально уничтожить эти беспилотники.
Многие предложения сосредоточены на акустическом и визуальном обнаружении таких дронов.
"Несмотря на эти потенциальные методы противодействия беспилотникам, управляемым оптоволокном, такие системы пока недоступны. В результате любая сторона, которая первой разработает решения против беспилотников, получит явное преимущество на поле боя".
В то время как рф обладает опытом в технологиях беспилотников, Украина способна быстро внедрять инновации и новые решения. Как только одна сторона реализует решение, другая, вероятно, быстро примет свое, и война беспилотников продолжит развиваться», – прогнозирует Викрам Миттал.
Источник: forbes .
Напомним, украинская армия продолжает внедрять инновационные подходы к использованию существующего вооружения.
Одним из ярких примеров стала адаптация советских мин ОЗМ-72 для работы с наземными беспилотными транспортными средствами (UGV).
Это решение позволило превратить традиционное оборонное вооружение в мобильный инструмент для наступательных операций.
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