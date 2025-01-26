В Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации, поскольку считал себя непригодным для службы из-за состояния здоровья.

Этот случай стал известен приговором Белогорского районного суда Хмельнитчины.

Как отметил сам обвиняемый, он не соглашался с выводами военно-врачебной комиссии (ВЛК), определившей его пригодность к службе.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина получил повестку в воинскую часть, однако не явился на призыв. На заседании суда он сначала отрицал свою вину, объяснив, что не пришел 3 октября 2024 в ТЦК из-за того, что считал свое здоровье непригодным для службы. По его словам, ВЛК длилась всего несколько минут, и он не успел пройти полный медосмотр.

Однако впоследствии обвиняемый признал свою вину. После тщательного рассмотрения дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за уклонение от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что волонтерам могут выписать штраф до 100 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, в частности, за передачу ввезенных автомобилей от одной воинской части в другую без внесения изменений.

Об этом рассказала адвокат Мария Ганина.