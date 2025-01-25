Мы подготовили полный список церковных праздников , которые будут отмечать украинцы в последний месяц зимы.
1 февраля (суббота) – предпразднство Сретения Господня и день святого мученика Трифона.
2 февраля (воскресенье) – праздник Сретения Господня, Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
3 февраля (понедельник) – послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. В этот же день празднуют интронизацию Блаженного митрополита Эпифания, предстоятеля ВТО.
4 февраля (вторник) – день памяти преподобного Исидора Пилусиотского.
5 февраля (среда) – день памяти святой мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
6 февраля (четверг) – день памяти преподобного Укола, епископа Смирнского.
7 февраля (пятница) – день памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.
8 февраля (суббота) – день памяти великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарии Серповидца.
9 февраля (воскресенье) – воскресенье о мытаре и фарисее, предание праздника Сретения Господня, день памяти святого мученика Никифора из Антиохии Сирийской.
10 февраля (понедельник) – день памяти священномученика Харлампия, начало всеобщей мытаря и фарисея. В этот период Церковь отменяет пост, позволяя верующим употреблять в пищу мясо и молочные продукты.
11 февраля (вторник) – день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского.
12 февраля (среда) – день памяти святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского.
13 февраля (четверг) – день памяти преподобного Мартыниана, благоверного князя Константина Острожского.
14 февраля (пятница) – день памяти равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Авксентия.
15 февраля (суббота) – день памяти апостола Онисима, преподобного Пафнутия, затворника.
16 февраля (воскресенье) – воскресенье о блудном сыне, дне памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла Порфирия и других. Завершение общей мытаря и фарисея.
17 февраля (понедельник) – день памяти великомученика Федора Тирона, праведной Мариамны.
18 февраля (вторник) – день памяти святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита.
19 февраля (среда) – день памяти святых апостолов Архипа и Филимона.
20 февраля (четверг) – день памяти преподобного Льва, епископа Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца.
21 февраля (пятница) – день памяти преподобного Тимофея, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.
22 февраля (суббота) – суббота мясопустная, или вселенская родительская суббота, посвященная поминовению всех православных христиан.
23 февраля (воскресенье) – мясопустное воскресенье, о Страшном суде.
24 февраля (понедельник) – первый день празднования Масленицы, неделя сырная (масляная).
25 февраля (вторник) – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
26 февраля (среда) – день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газького.
27 февраля (четверг) – день памяти преподобного Прокопия Декаполита.
28 февраля (пятница) – день памяти святителя Арсения Мациевича, митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника.
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