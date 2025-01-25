В феврале 2025 года по новому лианскому церковному календарю православные христиане будут праздновать ряд важных событий, в частности, празднование Сретения Господня.

Мы подготовили полный список церковных праздников , которые будут отмечать украинцы в последний месяц зимы.

1 февраля (суббота) – предпразднство Сретения Господня и день святого мученика Трифона.

2 февраля (воскресенье) – праздник Сретения Господня, Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

3 февраля (понедельник) – послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. В этот же день празднуют интронизацию Блаженного митрополита Эпифания, предстоятеля ВТО.

4 февраля (вторник) – день памяти преподобного Исидора Пилусиотского.

5 февраля (среда) – день памяти святой мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

6 февраля (четверг) – день памяти преподобного Укола, епископа Смирнского.

7 февраля (пятница) – день памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.

8 февраля (суббота) – день памяти великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарии Серповидца.

9 февраля (воскресенье) – воскресенье о мытаре и фарисее, предание праздника Сретения Господня, день памяти святого мученика Никифора из Антиохии Сирийской.

10 февраля (понедельник) – день памяти священномученика Харлампия, начало всеобщей мытаря и фарисея. В этот период Церковь отменяет пост, позволяя верующим употреблять в пищу мясо и молочные продукты.

11 февраля (вторник) – день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского.

12 февраля (среда) – день памяти святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского.

13 февраля (четверг) – день памяти преподобного Мартыниана, благоверного князя Константина Острожского.

14 февраля (пятница) – день памяти равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Авксентия.

15 февраля (суббота) – день памяти апостола Онисима, преподобного Пафнутия, затворника.

16 февраля (воскресенье) – воскресенье о блудном сыне, дне памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла Порфирия и других. Завершение общей мытаря и фарисея.

17 февраля (понедельник) – день памяти великомученика Федора Тирона, праведной Мариамны.

18 февраля (вторник) – день памяти святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита.

19 февраля (среда) – день памяти святых апостолов Архипа и Филимона.

20 февраля (четверг) – день памяти преподобного Льва, епископа Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца.

21 февраля (пятница) – день памяти преподобного Тимофея, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.

22 февраля (суббота) – суббота мясопустная, или вселенская родительская суббота, посвященная поминовению всех православных христиан.

23 февраля (воскресенье) – мясопустное воскресенье, о Страшном суде.

24 февраля (понедельник) – первый день празднования Масленицы, неделя сырная (масляная).

25 февраля (вторник) – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

26 февраля (среда) – день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газького.

27 февраля (четверг) – день памяти преподобного Прокопия Декаполита.

28 февраля (пятница) – день памяти святителя Арсения Мациевича, митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника.

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