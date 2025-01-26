Пенсии для некоторых категорий граждан будут выплачиваться без понижения коэффициентов.

С 1 января 2025 г. в Украине вступили в силу изменения, касающиеся пенсии лиц, непосредственно принявших участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.

Кабинет Министров принял новые правила, касающиеся назначения пенсии этим категориям граждан, информирует Пенсионный фонд Украины.

Для какой пенсии не будут применять понижающие коэффициенты

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 года, пенсии определенных категорий выплачиваются без применения понижательных коэффициентов, которые предусматриваются для специальных пенсий, превышающих максимальный размер пенсии.

Понижающие коэффициенты не будут выданы к пенсии лиц:

участвовали в проведении антитеррористической операции (АТО) или находились в месте ее проведения;

занимались мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны;

участвовали в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской странах;

выполняли другие обязанности по охране и обороне Украины.

В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.

К слову, Politeka также писала о том, что волонтерам могут выписать штраф до 100 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, в частности за передачу ввезенных автомобилей от одной воинской части в другую без внесения изменений.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.