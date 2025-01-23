В Одессе оказывают адресную помощь ветеранам войны, стало известно, кто может ее получить.

21 января состоялось заседание Координационного совета по вопросам формирования и реализации ветеранской политики в Одессе.

В ходе заседания было рассмотрено 329 обращений ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов войны и Защитников Украины и членов семей пропавших без вести военных.

Известно, что были приняты решения по оказанию помощи ветеранам войны:

77 лицам с инвалидностью в результате войны I-II групп в случае, если инвалидность связана с ранением, контузией или увечьем, в размере по 3000 грн в месяц;

62 лицам с инвалидностью в результате войны I-II групп в случае, если инвалидность наступила в результате заболевания, в размере по 2000 грн в месяц,

5 военным, являющимися лицами с инвалидностью I группы, в размере по 3000 грн в месяц;

98 членам семьям погибших Защитников Украины в размере по 3000 грн. в месяц;

87 семей погибших ветеранов войны, семей погибших Защитников Украины на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Финансовая поддержка будет предоставляться за счет денег из бюджета Одесского городского территориального общества на 2024-2026 годы.

Источник: Официальный сайт города Одесса.

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