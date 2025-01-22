С 1 января была введена система профилактики заболевания раком шейки матки, которая базируется на научных подходах и рекомендациях ВОЗ.

22 января 2025 в медучреждениях Одессы будет День профилактики и раннего выявления рака шейки матки.

Сообщается, что приём организован при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья.

Проводится бесплатный профилактический гинекологический осмотр женщин с цитологическим обследованием и рекомендациями.

Как в Одессе бесплатно обследовать состояние здоровья:

1. Женская консультация №1 роддома №5

ул. Академическая, 14, с 8:00 до 16:00, тел. (048) 705-99-79.

2. Женская консультация №3 городской клинической больницы №1

ул. Старопортофранковская, 67, с 9:00 до 15:00, тел. (0800) 33-23-01.

3. Женская консультация №4 филиала роддома №1

ул. Болгарская, 38, 6 этаж, с 8:30 до 16:30, тел. (048) 728-09-60.

4. Женская консультация №5 филиала роддома №1

ул. Академика Филатова, 58/2, с 8:00 до 17:00, тел. (048) 772-03-49.

5. Женская консультация №7 роддома №5

ул. Троицкая, 39, с 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-99-30.

6. Диагностически консультативный центр №2 городской клинической больницы №10

ул. Варненская, 25/2, с 8:00 до 18:00, тел. (048) 765-64-94.

7. Диагностически-консультативный центр №3 городской клинической больницы №10

Люстдорфская дор., 170, с 8:00 до 18:00, тел. (048) 744-50-22.

8. Женская консультация №10 городской клинической больницы №1

пер. Павла Кравцова, 7, каб. №2,3, с 8:00 до 17:00, тел. (0800) 33-23-01, (048) 750-51-01

9. Женская консультация №11 городской клинической больницы №1

ул. Сергея Ядова, 61б, процедурный кабинет, с 8:00 до 13:00, тел(0800)33-23-01.

10. Женская консультация №14 городской клинической больницы №1

ул. 28-й бригады (Паустовского), 21а, с 8:00 до 12:00, тел.(0800)33-23-01.

11. Консультативно-диагностическое отделение №3 городской клинической больницы №1

ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. №332, с 10:00 до 14:00, тел.(0800)33-23-01.

12. Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №11

Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, каб.

13. Центр первичной медико-санитарной помощи №2

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, каб. №3, с 9:00 до 15:00, тел (048)746-66-10;

ул. Базарно, 77, каб. №2, с 8:30 до 14:30, тел. (048) 705-87-04.

14. Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Фонтанская дор., 30/32, каб. №17, с 11:00 до 12:30, тел. (048) 735-91-12;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1, каб. №9, с 16:00 до 19:45, тел. (048) 735-91-13.

15. Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. №2 – с 9:00 до 15:00; 2-й этаж, каб. №21 – с 9:00 до 15:00; тел. (048)-705-87-19, (048)-705-87-20.

16. Центр первичной медико-санитарной помощи №5

ул. Академика Заболотного, 59/1, каб. №2, с 8:30 до 14:00, тел. (048) 788-79-25.

17. Центр первичной медико-санитарной помощи №16

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №2, с 8:00 до 14:00;

ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, каб. №124, с 09:00 до 12:30.

18. Центр первичной медико-санитарной помощи №18

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, каб. №204, с 09:00 до 16:00, тел. (048) 793-53-10;

ул. Торговая, 29/31, 4 этаж, каб. №410, с 9:00 до 16:00;

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, каб. №12, с 09:00 до 16:00.

19. Консультативно-диагностический центр №6

ул. Зоопарковая, 8 (Городской центр здоровья семьи) 1-й этаж, каб. №19, с 08:00 до 17:00, тел. (048) 753-01-45, (048) 704-88-03.

20. Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 4-й этаж, каб. №457, с 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-88-01, (048) 705-88-02.

21. Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 2-й этаж, каб. №15, с 12:00 до 16:00, тел. (048)-758-52-56, (048)-758-50-46.

Источник: Официальный сайт города Одесса.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в Одессе: кто имеет право на выплаты

В Одесской области задержали трех киевлян в камуфляже: пытались пересечь границу с Приднестровьем.

Компенсация за генераторы в Одессе: как ее получить