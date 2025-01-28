В Украине участники боевых действий имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней; такой отдых оплачивается на средства работодателя.

Это право гарантировано Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и действует для лиц, получивших статус УБД.

Как отмечают в Государственной службе Украины по вопросам труда, данный отпуск предоставляется за счет работодателя, и он не является частью ежегодного отпуска.

Дополнительный отпуск предоставляется независимо от того, является ли это основным местом работы или работой по совместительству. Работник должен подать специальное заявление и для подтверждения права на отпуск необходимо предоставить удостоверение участника боевых действий. Следует отметить, что данный отпуск не подлежит переносу на следующий год, и его нельзя разделить на две части. Кроме того, если на период отпуска приходятся праздничные дни или работник заболеет, его срок не будет продлен.

Ранее Politeka писала , что статус УБД предоставляет ряд льгот, которые смогут получить как сами военнослужащие, так и их семьи. В 2025 году данный статус даст право на скидку до 70% на оплату коммунальных услуг, квартплату и топливо для котлов. Кроме того, для участников боевых действий с инвалидностью льгота будет полной – 100% компенсация коммунальных расходов. Изменения, которые вступят в силу уже в 2025 году, предусматривают автоматическое предоставление статуса УБД без необходимости подачи заявлений и сбора многочисленных документов.

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