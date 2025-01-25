В Одессе судят мужчину, который передавал врагу информацию о расположении украинских блокпостов; его обвиняют в нарушении государственной тайны.

Мужчина сливал данные через соцсети в течение четырех месяцев 2024 года, предоставляя врагу фото, видео и голосовые сообщения.

Об этом стало известно по приговору Приморского районного суда. Преступника обвиняют в нарушении государственной тайны, поскольку он распространял сведения о местонахождении блокпостов и численности военных на них в частных группах мессенджеров.

Эти действия могли нанести значительный ущерб безопасности государства. Виновник утверждает, что не отдавал себе отчета в последствиях своих поступков и не знал об уголовной ответственности, поэтому просил суд о мягком наказании. Его адвокат отметил, что обвиняемый добровольно внес вклад в поддержку Вооруженных сил Украины, что могло повлиять на смягчение приговора.

По этому делу мужчина обвиняется по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 5 лет лишения свободы. В то же время суд оставил открытым вопрос об условном увольнении по отбыванию наказания. Подсудимый рассчитывает на смягчение приговора из-за раскаяния и добровольного взноса в поддержку ВСУ.

Ранее Politeka также писала , что национальная полиция Украины разоблачила участников преступной организации, присвоивших более 90 миллионов гривен, привлекая для реализации своего замысла целое финансовое учреждение.

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