Во время войны был введен ряд изменений в Земельный кодекс Украины , которые налагают запрет на безвозмездную передачу земельных участков государственной и коммунальной собственности в частную.

Согласно законодательству это касается не только гражданских граждан, но и военных, имеющих статус участника боевых действий.

Юрист Лариса Величко пояснила, что с 19 ноября 2022 года, когда вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", был введен запрет на безвозмездную передачу земель, а также предоставление разрешений на разработку документации для такой передачи. Это ограничение действует в течение всего периода военного положения. Таким образом, даже те участники боевых действий, которые обычно могли бы получить землю вне очереди, сейчас сталкиваются с трудностями.

Важно, что эти ограничения не распространяются на случаи, когда земельный участок уже был передан в пользование до 1 января 2002, или если на участке уже расположены объекты недвижимого имущества, как, например, здания или сооружения.

Ранее Politeka также писала , что статус УБД предоставляет ряд льгот, которые смогут получить как сами военнослужащие, так и их семьи. В 2025 году данный статус даст право на скидку до 70% на оплату коммунальных услуг, квартплату и топливо для котлов. Кроме того, для участников боевых действий с инвалидностью льгота будет полной – 100% компенсация коммунальных расходов.

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