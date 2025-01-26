Германия работает над новой крылатой ракетой с широким спектром применения, появились некоторые подробности.

Так, в скором времени в Германии может появиться новое поколение крылатых ракет , что дополнит возможности известных немецко-шведских боеприпасов TAURUS.

Как сообщают эксперты портала Defense Industry Europe, компания MBDA Deutschland показала новую концепцию универсальной крылатой ракеты Remote Carrier Multidomain Multirole Effector (RCM²).

Соответствующая система будет разработана и дополнит существующие ракеты воздушного базирования «Телец» (Taurus) и обеспечит универсальность развертывания на многих платформах.

Ракета RCM² будет оснащена турбореактивным двигателем, что обеспечит достаточную тягу для диапазона примерно в 500 километров.

Ракета весом около 340 килограммов может быть сконфигурирована с различными вариантами полезной нагрузки, что сделает ее адаптированной к конкретным потребностям боевых миссий.

Источник: АрмияInform .

Ранее сообщалось, что республика Корея показала стратегический ракетный комплекс Hyunmoo-V, как сообщают некоторые СМИ, "самую мощную неядерную баллистическую ракету в мире".

Довольно долгое время власти Сеула не разглашали свою новую разработку — ракету Hyunmoo-V, которую сейчас называют «сверхмощной баллистической ракетой» (UPBM).

Ракету недавно официально представили на военном параде в Южной Корее (РК).

Эксперты оборонного портала Army Recognition сообщили, что при высоте от 15 до 16 метров, диаметре 1,6 метра и весе 36 тонн Hyunmoo-V соответствует размеру межконтинентальной баллистической ракеты.

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