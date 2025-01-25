Свежий прогноз погоды в Одессе и области на 26 января составили синоптики.
Погода 26 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не прогнозируются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.
В Одессе и области 26 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с утра и до вечера небо будет покрыто облаками.
"День будет облачным - самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков", - сообщили синоптики.
Погода в Одессе 26 января будет пасмурной до самого вечера, воздух днем прогреется до +6.
Ночью 26 января температура воздуха ожидается до +4 градусов тепла. Ветер 26 января ночью восточный и днем юго- восточный до 3,6 м/с.
Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать постепенного потепления в конце месяца этого года , ведь с 20 января температура в стране начнет повышаться.
Согласно прогнозу, в конце января и начале февраля столбики термометров увеличатся, показывая -5°…+5°. Ранее синоптик также подчеркнула, что морозы постепенно слабеют.
«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — отметила Птуха.
На следующей неделе температура будет увеличиваться еще больше, а воздух прогреется до +5°.
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