Когда ваш телефон упал в воду, важно действовать быстро и грамотно, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Есть несколько основных способов, которые помогут справиться с жидкостью внутри телефона, когда на него попала влага.

Первое, что нужно сделать, — выключить телефон. Это необходимо, так как даже небольшой электрический импульс, передаваемый через воду, может вызвать короткое замыкание и повредить микросхемы устройства. Несвоевременное отключение может привести к серьезным поломкам и потере всех данных.

Далее извлеките аккумулятор (если он съёмный), SIM-карты и карту памяти. Отсутствие источника питания минимизирует риск электрических повреждений.

Не пытайтесь сразу включить телефон, чтобы проверить, работает ли он. Влага может оставаться внутри устройства, что приведёт к ещё большим повреждениям. Дайте аппарату время полностью высохнуть.

Сушить телефон феном категорически не рекомендуется. Горячий воздух может только усугубить ситуацию, распространяя влагу глубже в устройство. Кроме того, остатки воды могут попасть в труднодоступные места, откуда их будет сложно удалить.

Один из популярных методов — поместить телефон в контейнер с рисом. Этот способ может помочь, так как рис впитывает влагу. Однако он не всегда эффективен. Влага, особенно содержащая соли, остаётся на внутренних поверхностях устройства, что может вызвать замыкания. Если вы решили попробовать этот способ, лучше заменить рис на силикагель — он впитывает влагу гораздо лучше.

Если телефон упал не в обычную воду, а в другие жидкости, такие как пиво, газировка или кофе, метод с рисом не поможет.

Остатки сахара, красителей и других веществ невозможно удалить феном или рисом. В этом случае, даже если вы выполнили все шаги, описанные выше, настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Специалисты смогут тщательно очистить устройство от загрязнений и солевых отложений, используя специальные растворы и инструменты.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.