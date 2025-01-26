На фронте оборвалась жизнь спецназовца Главного управления разведки, одного из основателей киевского "Пласта".

Так, на войне погиб спецназовец ГУР, один из основателей киевского "Пласта" Константин "Нельсон" Жук.

Об этом сообщило спецподразделение ГУР "Братство" в "Фейсбук".

Константин погиб в Волчанске, будучи командиром штурмовой группы, он прикрывал отход собратьев.

До войны Константин был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского "Пласта".

В ходе АТО был командиром батальона спецназначения "Гарпун" в составе Министерства внутренних дел, возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ.

В начале войны присоединился к батальону ГУР МО Братство и руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев.

Кроме того, Константин участвовал в управлении обороной острова Змеиный.

К сожалению, Константин "Нельсон" Жук погиб в Волчанске, в должности командира штурмовой группы, прикрывая уход собратьев.

Напомним, защищая Украину от врага, на фронте погиб известный спортсмен, молодой стороне из Черновцов было всего 27 лет.

Защищая Украину от захватчиков погиб лейтенант Павел Унгурян, сообщил Спортивный комитет Украины.

Павел Унгурян – чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель соревнований Черновицкой области и фанат футбольного клуба "Буковина".

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