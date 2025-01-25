Проблема неработающего сенсорного экрана кажется серьезной, но она не всегда требует обращения в сервисный центр.

Экран телефона может сломаться или перестать реагировать на касание довольно неожиданно, однако иногда это можно исправить без серьезного вмешательства и ремонта.

Один из самых простых способов устранения проблемы, если экран не отвечает — перезагрузка телефона. Выключите устройство, подождите 10–15 секунд и снова включите его. Это может устранить временные ошибки.

Если на вашем экране установлена защитная пленка или стекло, попробуйте временно их снять. Иногда такие аксессуары могут снижать чувствительность сенсора, особенно если они повреждены или плохо установлены.

Безопасный режим позволяет загрузить телефон без посторонних приложений, которые могут вызывать сбои. Чтобы включить безопасный режим на Android: нажмите кнопку питания и удерживайте ее. На экране выберите и удерживайте опцию «Выключить» или «Перезагрузить», пока не появится предложение загрузки в безопасном режиме.

Если в безопасном режиме сенсор работает, проблема вызвана сторонними приложениями. Удалите недавно установленные программы, начиная с самых новых.

Для пользователей iPhone полезно использовать режим DFU (Device Firmware Update). Подключите устройство к компьютеру, откройте iTunes и выполните вход в режим DFU согласно инструкции Apple.

Если сенсор реагирует частично, возможно, проблема локализована на определенных участках дисплея. Проведите тестирование экрана через меню разработчика на Android.

Если экран поврежден физически (трещины, сколы) или перестал работать после падения или удара, самостоятельно проблему не решить. В таком случае обязательно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

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