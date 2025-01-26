Военнослужащие Украины могут получить безвозмездное жилье от государства, если официально нуждаются в улучшении жилищных условий.
Это право закреплено законодательством о социальной и правовой защите, пишет 24 канал.
Кто может получить бесплатное жилье
Чтобы претендовать на жилье или компенсацию, нужно:
Иметь стаж службы не менее 20 лет.
Состоять на квартирном учете по месту жительства.
Воспользоваться правом только раз – жилье не должно было раньше приватизироваться.
Иметь регистрацию в населенном пункте, где находится воинская часть.
Как получить денежную компенсацию
Вместо жилья можно получить компенсацию, обратившись в орган соцзащиты. Для этого необходимо подать заявку и пакет документов:
Основные документы : паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД.
Дополнительные : справка об участии в АТО/ООС, заключение военно-врачебной комиссии.
Для расчета компенсации : документы о взятии на учет, согласия членов семьи, подтверждение родственных связей.
Льготное кредитование по программе есть
Программа естьОсел предлагает военным и силовикам выгодные условия для приобретения жилья:
Ставка 3% годовых для военных, 7% – для УБД и ветеранов.
Фиксированная ставка на весь срок кредита.
Первоначальный взнос – минимум 20%.
Участники программы должны быть гражданами Украины, не иметь собственного жилья или владеть недвижимостью на оккупированных территориях.
Дополнительные льготы
Военные с выслугой от 17 лет имеют право на земельный участок для строительства жилья. Эту возможность обеспечивают местные власти.
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