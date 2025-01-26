Военные с выслугой от 17 лет имеют право на земельный участок для строительства жилья.

Военнослужащие Украины могут получить безвозмездное жилье от государства, если официально нуждаются в улучшении жилищных условий.

Это право закреплено законодательством о социальной и правовой защите, пишет 24 канал.

Кто может получить бесплатное жилье

Чтобы претендовать на жилье или компенсацию, нужно:

Иметь стаж службы не менее 20 лет.

Состоять на квартирном учете по месту жительства.

Воспользоваться правом только раз – жилье не должно было раньше приватизироваться.

Иметь регистрацию в населенном пункте, где находится воинская часть.

Как получить денежную компенсацию

Вместо жилья можно получить компенсацию, обратившись в орган соцзащиты. Для этого необходимо подать заявку и пакет документов:

Основные документы : паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД.

Дополнительные : справка об участии в АТО/ООС, заключение военно-врачебной комиссии.

Для расчета компенсации : документы о взятии на учет, согласия членов семьи, подтверждение родственных связей.

Льготное кредитование по программе есть

Программа естьОсел предлагает военным и силовикам выгодные условия для приобретения жилья:

Ставка 3% годовых для военных, 7% – для УБД и ветеранов.

Фиксированная ставка на весь срок кредита.

Первоначальный взнос – минимум 20%.

Участники программы должны быть гражданами Украины, не иметь собственного жилья или владеть недвижимостью на оккупированных территориях.

Дополнительные льготы

Военные с выслугой от 17 лет имеют право на земельный участок для строительства жилья. Эту возможность обеспечивают местные власти.

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