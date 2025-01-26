Украинский военный Игорь Луценко выступил с резкой критикой расходов из городских бюджетов на благоустройство во время войны.

В эфире программы "Киевское время" он подчеркнул, что приоритетом должна быть поддержка Вооруженных сил Украины, а не создание декоративных клумб.

"Клумбы - это инерция, которая сейчас неуместна"

По словам военного, в его районе были обустроены две большие клумбы, на которые потратили 2-3 миллиона гривен. Он отметил, что раньше на этих местах была нормальная дорога, и после перемен стало только сложнее передвигаться.

"Я не понимаю, зачем это было сделано. Но, очевидно, это инерция предыдущих решений. В то же время, существуют способы направлять эти средства более рационально, особенно в военное время", — подчеркнул Луценко.

Призыв к гражданам и властям: ресурсы должны работать на победу

Военный призвал украинцев активнее обращаться к местным властям с требованиями изменить подход к распределению бюджетов. По его мнению, города должны временно снизить расходы на благоустройство ради поддержки фронта.

"Молодежь должна приходить в органы центральной власти и требовать законодательных изменений. Это поможет местным властям не бояться тратить значительную часть бюджета на поддержку армии. Да, города могут немного потерпеть, но это оправдано. Ведь если фронт проиграет, то эти города с клумбами уже не будут иметь смысл," — подчеркнул Игорь Луценко.

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