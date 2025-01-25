Основной причиной такого роста называют разницу в ценах между европейскими и украинскими видами продукции.

Украина существенно увеличила импорт европейских сыров – такая тенденция может угрожать украинским сыроварам потерей значительной доли внутреннего рынка.

Как сообщает Infagro, объем импорта европейских плавленых сыров также вырос на 28%, достигнув более 500 тонн.

В декабре 2024 года в страну было ввезено 4,6 тыс. тонн сычужных сыров (твердые, полужесткие, белые), что на 50% превышает показатели декабря 2023 года.

Основной причиной такого роста называют разницу в ценах между европейскими и украинскими сырами. Продукция европейского производства существенно дешевле, чем отечественная, что стимулирует спрос на импорт.

По мнению аналитиков, ситуацию могло изменить снижение цен на украинские сыры. Однако это маловероятно, поскольку отечественные производители не используют снижение стоимости как инструмент стимулирования спроса.

"Цены на традиционные сыры не опустятся ниже 300 грн за килограмм в ближайшей перспективе", – прогнозируют эксперты.

Согласно данным " Минфина " , в крупных супермаркетах сыр твердый "Звени Гора" (голландский, 45%) сейчас стоит в среднем 534,75 грн за килограмм, что почти на 8,3 грн дороже, чем в декабре 2024 года.

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