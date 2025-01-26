Нафтогаз рекомендует обращаться в контакт-центры для дополнительных разъяснений и решения вопросов расчетов.

Клиенты Группы Нафтогаз Украины часто обращаются с вопросами об отличиях между услугами газоснабжающей компании и оператора газораспределительных сетей (ГРМ).

Компания предоставила подробное объяснение.

На информационном ресурсе Нафтогаз один из пользователей спросил, как различать поставки и доставку газа, отметив:

"Как можно доставить субстанцию, которую нельзя взять в руки или увидеть? Почему к дому подключена одна труба, а платежок две?", - написал он.

Объяснение от Нафтогаза

В компании отметили, что в области работают два основных типа организаций:

Газоснабжающие компании , в частности "Нефтегаз Украины", поставляют природный газ населению и бизнесу. Они отвечают за:

выставление счетов за газ;

консультирование клиентов по оплате и онлайн-сервисам;

поддержка через контакт-центры.

Операторы газораспределительных сетей (ГРМ) отвечают за доставку газа в дома и объекты инфраструктуры. В Украине таких операторов около 40, в их числе: Газсети, АО "Запорожгаз", Донецкоблгаз. Их обязанности включают:

техническое обслуживание газовых сетей;

ремонт и модернизация трубопроводов;

контроль качества и учет потребленного газа;

выставление счетов за распределение газа.

Почему две платежки?

Потребители получают отдельные счета, так как:

Газоснабжающая компания получает цену на газ как продукт.

Оператор ГРМ – за доставку и обслуживание сети.

Нафтогаз рекомендует обращаться в контакт-центры для дополнительных разъяснений и решения вопросов расчетов.

Контакт-центр Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" ;

Контакт-центр "Газсети" .

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