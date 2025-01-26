Клиенты Группы Нафтогаз Украины часто обращаются с вопросами об отличиях между услугами газоснабжающей компании и оператора газораспределительных сетей (ГРМ).
Компания предоставила подробное объяснение.
На информационном ресурсе Нафтогаз один из пользователей спросил, как различать поставки и доставку газа, отметив:
"Как можно доставить субстанцию, которую нельзя взять в руки или увидеть? Почему к дому подключена одна труба, а платежок две?", - написал он.
Объяснение от Нафтогаза
В компании отметили, что в области работают два основных типа организаций:
Газоснабжающие компании , в частности "Нефтегаз Украины", поставляют природный газ населению и бизнесу. Они отвечают за:
выставление счетов за газ;
консультирование клиентов по оплате и онлайн-сервисам;
поддержка через контакт-центры.
Операторы газораспределительных сетей (ГРМ) отвечают за доставку газа в дома и объекты инфраструктуры. В Украине таких операторов около 40, в их числе: Газсети, АО "Запорожгаз", Донецкоблгаз. Их обязанности включают:
техническое обслуживание газовых сетей;
ремонт и модернизация трубопроводов;
контроль качества и учет потребленного газа;
выставление счетов за распределение газа.
Почему две платежки?
Потребители получают отдельные счета, так как:
Газоснабжающая компания получает цену на газ как продукт.
Оператор ГРМ – за доставку и обслуживание сети.
Нафтогаз рекомендует обращаться в контакт-центры для дополнительных разъяснений и решения вопросов расчетов.
Контакт-центр Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" ;
Контакт-центр "Газсети" .
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