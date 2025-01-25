Ученые предполагают, что 39% навыков, актуальных для современных работников, претерпевают трансформацию в течение пяти лет.

Бизнес вместе с работодателями вынуждены адаптироваться к новым вызовам - в течение следующих пяти лет ряд профессий станет более востребованным, в то время как некоторые другие потеряют актуальность.

Об этом свидетельствует отчет Future of Jobs Report 2025, подготовленный в рамках Всемирного экономического форума.

Авторы исследования прогнозируют, что на рынок труда в период 2025-2030 годов будут влиять следующие ключевые факторы: рост цифровизации; увеличение стоимости жизни; адаптация к климатическим изменениям; геополитическая напряженность

В ближайшие годы самый большой спрос будет на профессии, связанные с технологиями. Наиболее востребованными станут:

финтех-инженеры;

специалисты по искусственному интеллекту;

эксперты по машинному обучению.

Кроме того, высокий спрос ожидается:

преподавателей средних и высших учебных заведений;

работников сельского хозяйства;

водителей доставки;

строителей;

продавцов;

работников пищевой промышленности;

медсестер;

социальных работников;

сидетелей.

Ученые предполагают, что 39% навыков, актуальных для современных работников, претерпевают трансформацию в течение пяти лет. Менее востребованными станут умения, связанные с физической выносливостью, точностью и ловкостью рук. Это может привести к сокращению таких профессий:

кассиры;

контроллеры билетов;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

операторы ввода данных.

В то же время возрастет спрос на новые компетенции, которые сейчас не являются ключевыми. Среди них: работа с сетями; знания по кибербезопасности; управление окружающей средой.

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