Бизнес вместе с работодателями вынуждены адаптироваться к новым вызовам - в течение следующих пяти лет ряд профессий станет более востребованным, в то время как некоторые другие потеряют актуальность.
Об этом свидетельствует отчет Future of Jobs Report 2025, подготовленный в рамках Всемирного экономического форума.
Авторы исследования прогнозируют, что на рынок труда в период 2025-2030 годов будут влиять следующие ключевые факторы: рост цифровизации; увеличение стоимости жизни; адаптация к климатическим изменениям; геополитическая напряженность
В ближайшие годы самый большой спрос будет на профессии, связанные с технологиями. Наиболее востребованными станут:
- финтех-инженеры;
- специалисты по искусственному интеллекту;
- эксперты по машинному обучению.
Кроме того, высокий спрос ожидается:
- преподавателей средних и высших учебных заведений;
- работников сельского хозяйства;
- водителей доставки;
- строителей;
- продавцов;
- работников пищевой промышленности;
- медсестер;
- социальных работников;
- сидетелей.
Ученые предполагают, что 39% навыков, актуальных для современных работников, претерпевают трансформацию в течение пяти лет. Менее востребованными станут умения, связанные с физической выносливостью, точностью и ловкостью рук. Это может привести к сокращению таких профессий:
- кассиры;
- контроллеры билетов;
- административные ассистенты;
- секретари;
- работники почтовых служб;
- банковские кассиры;
- операторы ввода данных.
В то же время возрастет спрос на новые компетенции, которые сейчас не являются ключевыми. Среди них: работа с сетями; знания по кибербезопасности; управление окружающей средой.
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