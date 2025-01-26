Помощь также доступна тем, кто заключил договор о реструктуризации задолженности или оспаривает ее в суде.

Украинцы, тратящие более 15% своих доходов на оплату коммунальных услуг, имеют право на получение жилищной субсидии, однако, если в семье есть долги за коммуналку , возможность получения помощи зависит от определенных условий.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), субсидию не назначают домохозяйствам с просроченной задолженностью за коммунальные услуги, превышающей три месяца.

Это касается долгов, возникших за последние три года, а их сумма больше 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (шестьсот восемьдесят гривен по состоянию на сегодня).

Впрочем, в этой ситуации есть несколько исключений. Если семья погасила долг и дала документальное подтверждение этому, субсидию назначат в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого сезона.

Помощь могут получить те, кто заключил договор о реструктуризации задолженности или обжалует ее в суде. В последнем случае обязательно принятие судом решения об открытии производства по делу.

Если задолженность была погашена или урегулирована по истечении двухмесячного срока, субсидия назначается со следующего месяца после подачи соответствующих документов в орган Пенсионного фонда Украины.

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