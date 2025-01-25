Эта сумма пенсии базовая и не учитывает дополнительных льгот для уязвимых категорий украинцев.

В Украине пожилые люди могут получать пенсионные выплаты, не превышающие прожиточный минимум, даже если их заработная плата перед выходом на пенсию составила 10 тысяч гривен.

Однако есть категория, для которой в таких условиях размер пенсии может превышать 8 тысяч гривен.

В частности, это касается граждан, у которых 25 лет страхового стажа приходятся на военную службу. Используя пенсионный калькулятор, было рассчитано, что военнослужащие, которые в 2025 году выходят на пенсию в возрасте 60 лет, имея 35 лет страхового стажа (из которых 25 лет – военная служба) и заработную плату в 10 тысяч гривен, могут рассчитывать на пенсию в размере 8075 гривен.

Эта сумма является базовой и не учитывает дополнительные льготы для уязвимых категорий, таких как ветераны войны, дети войны или лица с особыми заслугами перед государством.

Напомним, что при достижении 70 лет пенсионер получает ежемесячную надбавку в размере 300 гривен.

Кроме того, все пенсионеры в Украине могут получить тысячу Зеленского. Для этого нужно оформить карту «Национальный кэшбек» в банке-партнере программы и подать заявку через приложение «Действие» до 28 февраля 2025 года.

Источник: Телеграф.

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