В то же время большие кадровые порталы сообщают о значительно более низких средних зарплатах по рынку, что довольно странно.

В декабре средняя зарплата украинских госслужащих выросла почти на 18 тысяч гривен по сравнению с ноябрем, что в четыре раза больше средних выплат, которые предлагают работодатели.

По данным Министерства финансов, в десяти государственных учреждениях средние зарплаты превысили 100 тысяч гривен.

Средняя зарплата сотрудников центральных органов власти составляет 79,8 тысяч гривен. В то же время большие кадровые порталы сообщают о значительно более низких средних зарплатах по рынку – около 20,9–21,1 тысячи гривен в декабре.

Среди государственных учреждений, где средний уровень зарплат превысил 100 тысяч гривен, лидируют:

Министерство культуры и информационной политики – 134,6 тыс. грн;

– 134,6 тыс. грн; Министерство иностранных дел – 125 тыс. грн;

– 125 тыс. грн; Госслужба по этнополитике и свободе совести – 122,3 тыс. грн;

– 122,3 тыс. грн; Антимонопольный комитет – 118,2 тыс. грн;

– 118,2 тыс. грн; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 109 тыс. грн;

– 109 тыс. грн; Счетная палата – 105,3 тыс. грн;

– 105,3 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины – 104,1 тыс. грн;

– 104,1 тыс. грн; Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг – 102,6 тыс. грн.;

– 102,6 тыс. грн.; Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – 102,1 тыс. грн;

– 102,1 тыс. грн; Фонд государственного имущества – 100,7 тыс. грн.

Самый заметный рост зарплат был зафиксирован в Министерстве культуры, МИД и Госслужбе по этнополитике, где выплаты выросли в 2–2,75 раза. В то же время в ряде государственных органов, таких как Комитет по Национальной премии имени Бориса Патона, Министерство энергетики и ЦИК, зарплаты даже снизились.

Рост зарплат больше всего почувствовали руководители ведомств и структурных подразделений – их выплаты в декабре выросли на 30–40 тысяч гривен по сравнению с ноябрем. Для обычных работников повышение было менее существенным – на 1,6–6 тысяч гривен.

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