Сотрудники ДБР выдвинули подозрение командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, организовавшего поборы среди подчиненных военнослужащих.

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Государственное бюро расследований сообщило, что с января 2024 года он, в сговоре с заместителем командира бригады, создал схему вымогательства денег от уклоняющихся от службы военных. За половину зарплаты такие военнослужащие не являлись на службу, а некоторым оформляли боевые выплаты. Эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 3 миллионов гривен.

По данным оперативников Государственного бюро расследований, более 50 человек воспользовались этой схемой уклонения от исполнения обязанностей. Все участники этой незаконной деятельности будут привлечены к ответственности.

Командир группы подозревается в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство ведет Хмельницкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона. Напомним, 27 декабря 2024 года было задержано и доложено о подозрении заместителю командира бригады, который также был причастен к этой схеме.

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