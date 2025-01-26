Сумма составляет 6,5 тысяч гривен на одного ребенка или человека с инвалидностью

В 2025 году правительство Украины продолжило действие программы «Тепла зима», начатой ​​в конце 2024 года, оказывающей финансовую помощь детям из малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как сообщили в Министерстве социальной политики, цель инициативы — поддержать семью, имеющую ограниченные ресурсы, в приобретении теплых вещей для детей на зимний период.

Сначала программа должна была завершиться в декабре 2024 года, однако из-за проблем с электроснабжением и регистрацией данных многие граждане не смогли получить гарантированные выплаты.

С корректировкой ситуации правительство приняло решение о дополнительном начислении средств тем, кто не получил помощи из-за технических проблем, но имел на нее право.

В январе 2025 года ожидается, что помощь получат около пяти тысяч человек. Сумма составляет 6,5 тысяч гривен на одного ребенка или человека с инвалидностью. Важно, что на выплату можно претендовать только по одному основанию. Даже если есть несколько причин для получения помощи, придется выбрать только одну.

Вырученные средства можно использовать на закупку теплой одежды и обуви для детей.

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