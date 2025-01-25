Законопроект также содержит изменения в КУоАП и УПК для улучшения обеспечения явки лиц в суд.

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять в целом законопроект, предлагающий изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроект № 11387 предлагает внести изменения в кодексы с целью обеспечения уважения в суд и оперативности рассмотрения уголовных дел.

В частности, согласно законопроекту, штрафы за неуважение к суду, включая злостное уклонение от явки, будут увеличены. Согласно последней редакции, штраф за проявление неуважения к суду составит до 3400 грн, а за повторное нарушение — до 6800 грн. За неуважение к Конституционному Суду предусмотрен штраф до 6800 грн.

Также предусмотрены изменения в отношении взысканий за неявку по вызову в рамках уголовного процесса.

Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или другое лицо, вызванное в суд или следователь, без уважительных причин не явится на вызов, ему будет наложено денежное взыскание. В случае неприбытия на вызов следователя штраф будет составлять от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (до 3028 грн), а за неприбытие на вызов судьи — от 1 до 4 размеров прожиточного минимума (до 12 112 грн).

Законопроект также содержит изменения в КУоАП и УПК для улучшения обеспечения явки лиц в суд.

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