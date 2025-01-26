В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации, заявив, что "не может служить" и получил уголовное наказание.

Об этом идет речь в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области.

После того, как военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе, он получил повестку от работника ТЦК, однако не явился в военкомат. В результате Красноармейский районный суд Житомирской области вынес приговор, приговорив его к трем годам лишения свободы.

По данным дела, в мае 2024 года мужчина прошел медицинское обследование и был признан годным к мобилизации. Однако, несмотря на это, он сообщил, что по болезни должен отказаться от обязанностей военнослужащего. Суд учел, что, несмотря на его объяснение, заключение ВЛК он не обжаловал.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд не нашел отягчающих обстоятельств, но учел поведение подсудимого. Однако альтернативы наказанию, предусмотренному статьей 336 Уголовного кодекса Украины, суд не нашел, поэтому принял решение о лишении свободы на 3 года. В то же время, суд указал на возможность исправления мужчины без изоляции от общества, но санкция закона не предусматривала другой вариант наказания.

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