За чай и кофе, даже если их стоимость не превышает 45 евро, все равно нужно будет платить пошлины.

В Украине рассматривается возможность введения налогов на посылки, направляемые из-за границы, за исключением тех, которые пересылаются между физическими лицами бесплатно и имеют задекларированную стоимость.

Эти предложения содержатся в законопроекте №12429, который был разработан группой депутатов от партии "Слуга народа", в частности, Данилом Гетманцевым, Александром Совой и Алексеем Леоновым.

Законопроект предусматривает освобождение от НДС международных посылок стоимостью до 45 евро, которые посылаются бесплатно между физическими лицами.

Однако некоторые товары, даже в посылках стоимостью до 45 евро, будут подлежать налогообложению. Это будет касаться:

подакцизных товаров (алкоголь, табак и другие);

духов и туалетной воды, объем которых превышает 50 или 250 граммов соответственно;

кофе или кофейных экстрактов, весящих свыше 500 или 40 граммов;

чая или чайных экстрактов, объем которых превышает 100 или 40 грамм.

Авторы законопроекта отмечают, что он был разработан с участием ведущих бизнес-ассоциаций Украины. Товары, приобретенные на маркетплейсах и подобных платформах, будут облагаться НДС независимо от стоимости. Однако ввозная пошлина будет применяться только к товарам, стоимость которых превышает 150 евро.

При этом если НДС будет уплачен поставщиком или маркетплейсом, дополнительные таможенные платежи не будут налагаться на покупателя, что упростит процесс администрирования НДС и ускорит таможенные процедуры.

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